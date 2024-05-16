Erdoğan kritik 5 ismi görevden alıyor! Ankara’da taşlar yerinden oynadı

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Erdoğan kritik 5 ismi görevden alıyor! Ankara’da taşlar yerinden oynadı
İktidara yakınlığıyla bilinen Işıklar Cemaati’nin yayın organı Türkiye Gazetesi’nden gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan kongreye yeni bir kadro ile gitmek için düğmeye bastı.

Seçim sonuçlarına ilişkin istişare süreci devam ederken Erdoğan partinin dünkü grup toplantısında net bir şekilde verdiği ‘Değişim’ mesajı verdi.

5 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEĞİŞECEK

Gazeteci Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre bu kapsamda, genel merkezde en az 5 genel başkan yardımcısının görevden alınacağı, yerine atanacak isimlerle kongre sürecinin yürütüleceği belirtiliyor. AKP kaynakları “Mevcut kadro ile kongreye gidilmeyecek. Parti yönetimi değişecek, yeni yönetim kongre sürecini yürütecek” bilgisini verdi.

ERDOĞAN’IN DANIŞMAN SAYISI AZALACAK

AKP kulislerinde, değişimin parti yönetimi ile sınırlı kalmayacağı kabine ve Saray bürokrasisinde de değişiklikler olabileceği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ile başdanışmanların sayısının düşürüleceği, bu konuda cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Politika kurullarının yapısında da değişiklikler olacağı ifade edildi.

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