ABD hazinesi borçlanma tahminini düşürdü

Yapılan açıklamada, hazinenin 2024'ün ilk çeyreğinde 760 milyar dolar borçlanmasının beklendiği paylaşıldı.

Mart sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, borçlanma tahmininin geçen yıl ekim ayında duyurulan tahminden 55 milyar dolar düşük olduğu vurgulandı.

Gelen açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde de 202 milyar dolar borçlanmasının ve haziran sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olmasının tahmin edildiği dile getirildi.

Hazinenin geçen yılın Ekim-Aralık döneminde ise 776 milyar dolar borçlandığına yer verilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 769 milyar dolar olduğu bilgisi aktarıldı.

Bakanlık, geçen yıl Ekim'de paylaştığı öngörüde, hazinenin 2023'ün son çeyreğinde 776 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, geçtiğimiz yıl aralık sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının tahmin edildiği paylaşılmıştı.