ABD, Hindistan'ı İran'daki Çabahar Liman Projesi hakkında uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Delhi'nin uzun süredir durağan olan stratejik Çabahar Limanı'nı işletmek ve geliştirmek için 10 yıllık bir sözleşme imzalamasının ardından Hint şirketlerinin bu adımlarıyla yaptırım riskini göze aldığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel, günlük basın toplantısında "İran'la iş anlaşmalarıyla ilgilenen herhangi bir kuruluş, potansiyel risklerin ve potansiyel yaptırımların risklerinin farkında olmalıdırlar. İran ve Hindistan'ın Çabahar Limanı'na ilişkin bir anlaşma imzaladığı bilgisine sahibiz. Olayları şimdilik dikkatle seyrediyoruz" diye konuştu.

Patel "Hindistan hükümetinin Çabahar Limanı'na ilişkin dış politika hedeflerinin yanı sıra İran'la ikili ilişkileriyle ilgili açıklamalarını bekliyorum" dedikten sonra "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yürürlükte olduğunu ve bunları uygulamaya devam edeceğimizi herkesin bildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Delhi'nin 2003 yılında geliştirmeyi önerdiği Umman Körfezi'ndeki Çabahar Limanı, Pakistan'ı bypass ederek Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru adı verilen bir karayolu ve demiryolu projesini kullanarak Hint mallarının denize kıyısı olmayan Afganistan ve Orta Asya'ya ulaşması için bir geçit sağlayacak.

İran'ın enerji açısından zengin güney kıyısındaki Sistan-Belucistan Eyaletinde bulunan Çabahar Limanı, bağlantı ve ticari bağları artırmak için Hindistan ve İran tarafından geliştiriliyor. Hindistan, özellikle Afganistan'la olan bağlantısı nedeniyle bölgesel ticareti artırmak amacıyla Çabahar Limanı Projesi için baskı yapıyor ve bölge için ticari bir geçiş merkezi olarak ortaya çıkıyor.

Liman, Hindistan'a ve küresel pazara ulaşmak için bölgenin denize kıyısı olmayan ülkelerine çok ihtiyaç duyulan deniz erişimini sağlıyor. Hindistan ve İran, limanı Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru (INSTC) projesi için önemli bir merkez olarak projelendirdi.