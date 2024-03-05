ABD ile rekabet halindeki Çin savunma harcamalarını yüzde 7,2 artıracak

Kaynak: AA
ABD ile rekabet halindeki Çin savunma harcamalarını yüzde 7,2 artıracak
Çin, 2024 yılında savunma harcamalarını geçen yıla göre yüzde 7,2 artıracağını duyurdu.

Maliye Bakanlığı'nın Çin Ulusal Halk Kongresi'ne sunduğu bütçe taslağında, savunma harcamalarının bu yıl yüzde 7,2 artışla 1,66 trilyon yuana (yaklaşık 230 milyar dolar) çıkacağı belirtildi.

Bu artış, geçen yıldaki bütçe taslağı ve gerçekleşen artışla aynı oranda oldu. Geçen yılki bütçe taslağında savunma harcamalarının 2023'te yüzde 7,2 artışla 1,55 trilyon yuana (yaklaşık 220 milyar dolar) çıkacağı öngörülmüştü.

Çin'in savunma harcamalarındaki artış, hükümetin "yüzde 5 civarında" olarak belirlediği ekonomik büyüme hedefini aşmış durumda.

Devlet Başkanı Şi Cinping'in göreve geldiği 2013'ten bu yana Çin'in savunma harcamaları her yıl büyüme oranının üzerinde artış gösterdi. Yıllık savunma harcamaları son 10 yılda iki kattan fazla arttı.

Çin, ABD'nin ardından en fazla savunma harcaması yapan ülke konumunda bulunuyor. Ancak dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ülkeler arasındaki artan ekonomik ve jeopolitik rekabet, Çin'i askeri alanda gücünü artırmaya yöneltiyor.

Savunma uzmanları, Çin'in harcamalardaki artışın kısa vadede savaş ve çatışma arayışında olmadığını ancak uzun dönemde askeri modernizasyonunu sürdürürken, aynı zamanda Tayvan sorunu ve Güney Çin Denizi'ndeki gerilimlere karşı muharebe kapasitesini güçlendirme niyetini gösterdiğini belirtiyorlar.

ABD, hem kapasitesinin büyüklüğü hem de teknolojik kabiliyeti ile askeri alanda Çin'e karşı üstünlüğünü koruyor. Geçen yılın sonunda ABD Kongresi, 2024 mali yılı için 842 milyar dolarlık savunma bütçesine onay vermişti.

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