ABD Irak'ta hava saldırısı haberlerini yalanladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'nin Irak'ın Babil vilayetinde bulunan karargahına düzenlenen hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin bugün Irak'ta hava saldırıları düzenlediğini iddia eden bazı haberler bulunmaktadır. Bu haberler doğru değildir. ABD bugün Irak'ta herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirmemiştir" ifadeleri yer aldı.

Haşdi Şabi, 7 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili olarak "Facebook" hesabından yaptığı açıklamayla ABD'yi suçlamıştı.

Ancak daha sonra yapılan ikinci açıklamada patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve olayın perde arkasının araştırıldığı belirtilmişti.