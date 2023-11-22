ABD İran destekli milislerin tesislerini vurdu

ABD, Irakta İran destekli silahlı grupların kullandığı iki tesisi hedef aldığını duyurdu.

KAYNAK: İHA
ABD İran destekli milislerin tesislerini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (USCENTCOM), Irak’ta İran destekli iki tesise saldırı düzenlediğini duyurdu.

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USCENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Saldırılar, İran'ın ve İran destekli grupların ABD ve koalisyon güçlerini hedef aldığı, kısa menzilli balistik füzelerin kullanıldığı 21 Kasım'daki saldırı da dahil olmak üzere tüm saldırılara doğrudan yanıt olarak gerçekleştirildi" denildi.

Adının açıklanmamasını isteyen ABD'li bir savunma yetkilisi, ABD savaş uçaklarının başkent Bağdat'ın güneyindeki Anbar ve Curf el-Sahar yakınlarında Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) operasyon merkezini ve Kataib Hizbullah komuta ve kontrol merkezini hedef aldığını aktardı.

Kataib Hizbullah, İran tarafından desteklenen Haşdi Şabi güçlerinin bir parçası olan Iraklı Şii paramiliter bir grup olarak biliniyor.

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