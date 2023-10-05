ABD İran'dan ele geçirilen silahları Ukrayna'ya verdi

ABD'li yetkililer yaptıkları açıklamada İran'a ait olan ve ele geçirilen yaklaşık 1 milyon mühimmatın Ukrayna'ya yardım olarak verildiğini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
ABD İran'dan ele geçirilen silahları Ukrayna'ya verdi

Editör: Osmancan Erok

ABD'li yetkililer yaptıkları açıklamada, kendilerinden ve Batı dünyasından yardım bekleyen Ukrayna'ya, İran'a ait olan ve ele geçirilen mühimmatların gönderildiğini duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ele geçirilen bir milyondan fazla İran mühimmatını Ukrayna silahlı kuvvetlerine devrettiğini duyurdu. CENTCOM bir basın açıklamasında, transferin Pazartesi günü gerçekleştirildiğini söyledi.

Açıklamada, "Hükümet, Adalet Bakanlığı'nın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) yönelik sivil müsadere iddiaları yoluyla 20 Temmuz 2023'te bu mühimmatın mülkiyetini elde etti" denildi.

Geçen yıl ABD Donanması, İran'ın Yemen'e silah nakletmek için kullandığı gemilerde binlerce İran saldırı tüfeği ve bir milyondan fazla mermi ele geçirmişti. Ukrayna'ya gönderilen mühimmatların bunlar olduğu aktarıldı.

Biden yönetimi aylardır Orta Doğu'daki CENTCOM tesislerinde saklanan ele geçirilen silahların yasal olarak Ukraynalılara nasıl gönderileceğini tartışıyordu.

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