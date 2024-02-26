ABD İsrail’e resti çekti. ‘Askeri operasyon istemiyoruz’

Kaynak: AA
ABD İsrail’e resti çekti. ‘Askeri operasyon istemiyoruz’
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli yetkililerle görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sullivan, net şekilde Refah’ta sivilleri korumaya yönelik bir plan görmeden “askeri operasyon” istemediklerini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden’a Refah’taki sivillerin korunmasıyla alakalı bir plan sunulmadığını vurgulayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Gazze’nin diğer tarafında yürütülen operasyonlar nedeniyle küçücük bir alana sıkıştırılmış 1 milyon kişiden bahsediyoruz. Aynı zamanda tüm insani yardım sistemi de burada” diye konuştu.

rygh.jpg

“AÇIK BİR ŞEKİLDE DİLE GETİRDİK”

Sullivan, sivilleri koruyacak, güvenlik, gıda, kıyafet ve barınak sağlayacak bir plan ortaya koymadan Refah’ta ilave “askeri operasyon istemediklerini İsrailli yetkililerle tüm görüşmelerinde açık bir şekilde aktardıklarını açıkladı.

Planı görene kadar Biden’ın İsrail’e silah satışını askıya alma ihtimali bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Sullivan, varsayımda bulunmak istemediğini belirterek, görüşlerini İsrail’e net bir şekilde aktardıklarını, bu çerçevede Tel Aviv’in dönüş yapmasını beklediklerini belirtti.

aa-20231126-33025765-33025764-hamas-tv9y.jpg

“ESİR TAKASINDA GENEL BİR ANLAYIŞ SAĞLANDI”

Sullivan, Paris’te ABD, İsrail, Mısır ve Katar arasında yürütülen görüşmelerle ilgili ise detaya girmeyeceğini ancak esir takası ve çatışmalara aranın nasıl yürütüleceği konusunda “genel bir anlayış sağlandığını" ifade etti.

Mısır ve Hamas yetkililerinin Katar’da ilave görüşmeler gerçekleştireceğini aktaran Sullivan, konuyla alakalı nihai anlaşma sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Bekleyip, göreceğiz” diye konuştu.

Son Haberler
Mersin'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı Gündem
Mersin'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı
Asker eğlencesinde yan baktın kavgası Gündem
Asker eğlencesinde yan baktın kavgası
Kocaeli’de meydana gelen zincirleme kazada araç kağıt gibi ezildi Gündem
Kocaeli’de meydana gelen zincirleme kazada araç kağıt gibi ezildi
Elazığ'da baraj gölünde mahsur kalmışlardı. 2 balıkçı 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı Gündem
Elazığ'da baraj gölünde mahsur kalmışlardı. 2 balıkçı 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
Ankara’da cinayet gibi trafik kazası. Otomobille kaldırımdaki yayaları ezen şahıslar olay yerinden kaçtılar Gündem
Ankara’da cinayet gibi trafik kazası. Otomobille kaldırımdaki yayaları ezen şahıslar olay yerinden kaçtılar
Çalışma hayatında reform gibi düzenleme. Artık bu kişilerde emekli olabilecek Ekonomi
Çalışma hayatında reform gibi düzenleme. Artık bu kişilerde emekli olabilecek