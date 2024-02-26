ABD İsrail’e resti çekti. ‘Askeri operasyon istemiyoruz’

ABD Başkanı Joe Biden’a Refah’taki sivillerin korunmasıyla alakalı bir plan sunulmadığını vurgulayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Gazze’nin diğer tarafında yürütülen operasyonlar nedeniyle küçücük bir alana sıkıştırılmış 1 milyon kişiden bahsediyoruz. Aynı zamanda tüm insani yardım sistemi de burada” diye konuştu.

“AÇIK BİR ŞEKİLDE DİLE GETİRDİK”

Sullivan, sivilleri koruyacak, güvenlik, gıda, kıyafet ve barınak sağlayacak bir plan ortaya koymadan Refah’ta ilave “askeri operasyon” istemediklerini İsrailli yetkililerle tüm görüşmelerinde açık bir şekilde aktardıklarını açıkladı.

Planı görene kadar Biden’ın İsrail’e silah satışını askıya alma ihtimali bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Sullivan, varsayımda bulunmak istemediğini belirterek, görüşlerini İsrail’e net bir şekilde aktardıklarını, bu çerçevede Tel Aviv’in dönüş yapmasını beklediklerini belirtti.

“ESİR TAKASINDA GENEL BİR ANLAYIŞ SAĞLANDI”

Sullivan, Paris’te ABD, İsrail, Mısır ve Katar arasında yürütülen görüşmelerle ilgili ise detaya girmeyeceğini ancak esir takası ve çatışmalara aranın nasıl yürütüleceği konusunda “genel bir anlayış sağlandığını" ifade etti.

Mısır ve Hamas yetkililerinin Katar’da ilave görüşmeler gerçekleştireceğini aktaran Sullivan, konuyla alakalı nihai anlaşma sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Bekleyip, göreceğiz” diye konuştu.