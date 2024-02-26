Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız: İsrail uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerden sorumlu tutulmalı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda faaliyetlerini yürüten Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda Türkiye adına bir sunum gerçekleştirdi.

Dünya genelinde İslamofobi, antisemitizm ve aşırıcılık tehditlerinin arttığını söyleyen Yıldız, bunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.

“İSRAİL İNSAN HAKLARINI İHLAL EDEN TÜM EYLEMLERDEN SORUMLU TUTULMALI”

Yıldız, onlarca yıldır Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizlikler ve çifte standartlar devam ettiği takdirde tepkilerin katlanarak artacağını belirtti. Ve "İsrail, insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, devletlerin, 1967 sınırlarının dışında İsrail'in işgal ettiğini yerlerdeki varlığını tanımaması gerektiği şeklindeki kararlarına vurgu yapan Yıldız, bazı devletler dikkate almasa da bu kararın hala geçerliliğini koruduğunu kaydetti.

“TÜRKİYE KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA'NIN STATÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİNE KARŞI ÇIKIYOR”

Yıldız, Türkiye'nin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine karşı çıktığın belirterek, "Türkiye aynı zamanda Müslümanların rahatça Harem-i Şerif'te ibadet yapmalarının engellenmesini de kınıyor. Bu engellemeler Kudüs'ün tarihi statüne aykırıdır” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNİ YIKIP TOPRAKLARINA EL KOYUYOR”

Yıldız, Kudüs'ün ve kutsal mekanların statüsünün korunmasının sadece orada yaşayan insanların barış ve huzuru için değil, aynı zamanda milyarlarca insanın hassasiyeti için de önemli olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Filistin'deki ihlallerinin sadece Kudüs'le sınırlı olmadığını, evlerin yıkıldığını, topraklara el konulduğunu ve Filistinlilerin insan haklarının ihlal edildiğinin görüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin, sivillere yönelik saldırıları güçlü ve açık bir şekilde kınadığını ifade eden Yıldız, Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 2,3 milyon kişinin elektrik, su, gıda, ilaç yokluğunda yaşam mücadelesi verdiğini hatırlattı.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ FİİLERİ TOPLU CEZALANDIRMAYA DÖNDÜ"

Yıldız, Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinlinin zorla yerinde edildiğini söyleyerek, "İsrail'in (Gazze’deki) fiileri, toplu cezalandırmaya döndü" ifadelerini kullandı.

"2023, Batı Şeria'daki yerleşimci teröründe Filistinlilere karşı en çok şiddet uygulanan yıl oldu" diyen Yıldız, Filistinlilere karşı işlenen ihlaller sebebiyle buradaki insanların da sesinin daha yüksek çıkacağını belirtti.

“TÜRKİYE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İSTİYOR”

Yıldız, Türkiye'nin iki devletli çözümün uygulanmasını istediğini vurguladı. İsrail’in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin Doğu Kudüs de dahil olmak üzere çok yoğunlaştığına işaret eden Yıldız, "İşgal altındaki Filistin topraklarının bütünlüğünden bahsetmek artık son derece zor" dedi.

Söz konusu durumun işgal altındaki toprakların demografik yapısını değiştirdiğini vurgulayan Yıldız, "Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve zorla tahliyeler, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında devam ediyor. Ayrıca, Filistinlilere yönelik şiddet her geçen gün artıyor. İsrail-Filistin çatışmasının temel boyutlarından biri de kutsal mekanların kutsallığına ve tarihi statüsüne riayet edilmemesiyle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

“MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMAN MABEDİ OLARAK KUTSALLIĞI KORUNMALI”

Yıldız, "Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa Müslümanlar için en kutsal mekanlardan, Müslüman mabedi olarak kutsallığı korunmalı" ifadesini kullandı.

"VİCDAN VE İZAN SAHİBİ OLANLAR VAKİT KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇMELİDİR"

Kurallara dayalı bir sistemin zorunluluk olduğunu belirten Yıldız, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarını hatırlatarak, "Türkiye, Uluslararası Adalet Divanından, İsrail'in Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki fiillerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ilan etmesini istemektedir" ifadelerini kullandı.

“VİCDAN VE İZAN SAHİBİ OLANLAR VAKİT KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇMELİDİR"

Yıldız, İsrail'in Kudüs’teki kutsal mekanların tarihi statüsüne de saygı göstermesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları devam ederken, bu yıl mübarek ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde bu konu daha da önem kazanmaktadır. İsrail hükümetinin ramazan ayı boyunca Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmelerini kısıtlamaya yönelik planlarına ilişkin haberleri ve bazı İsrailli bakanların kışkırtıcı söylemleri de endişe vericidir. Bu nedenle, vicdan ve izan sahibi olanlar vakit kaybetmeden harekete geçmelidir"

“TÜRKİYE FİLİSTİN İÇİN TARİHİ SORUMLULUKLARI OLAN ÜLKE OLARAK DİVAN KARŞISINA ÇIKTI”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Uluslararası Adalet Divanında Türkiye adına yaptığı sunumun ardından uluslararası basına hitap etti.

Yıldız, "Bugün ülkem Türkiye adına sözlü beyanda bulundum. Beyanımızda esas olarak işgalin hukuka aykırılığına odaklandım. İsrail'in bu işgali uzatma yönündeki kötü niyetine ve İsrail'in statükoyu, Kudüs'ün statüsünü değiştirme girişimine, Gazze'de ateşkesin önemine ve insani yardımların engelsiz akışına odaklandım" dedi.

"(UAD'nin) Danışma görüşü bizim ve uluslararası toplum için önemlidir" diyen Yıldız, Türkiye'nin, bölgenin bir parçası, önemli bir unsuru ve Filistin için tarihi sorumlulukları olan ülke olarak bugün Divan karşısına çıktığını belirtti.