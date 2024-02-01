ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar! Polis alarma geçti…

Sarıyer’deki olay, saat 12.00 civarında meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalıştı.

Polis ekipleri durumu fark etti ve şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü. Konsolosluğa giriş yapmaya çalışan kişi, yere yatırılarak kelepçelendi ve polis aracına bindirildi. Bu anlar kamera tarafından kaydedildi.

Konsolosluğa giriş yapmaya çalışırken yakalanan kişinin yakalandığı anlar, bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde, polisin şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği ve daha sonra ayağa kaldırarak üst araması yaptığı görülüyor.

Şüphelinin polis aracına bindirildiği anlar da görüntülere yansıdı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.