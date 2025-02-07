ABD istihdam verileri sonrası New York borsası yatay başladı

Kaynak: AA
ABD istihdam verileri sonrası New York borsası yatay başladı

New York borsası, ABD'deki istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından yatay bir seyirle açıldı.

New York borsası, ABD'deki istihdam verilerinin ocakta beklentilerin altında kalması sonrasında güne yatay bir seyirle başladı. Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artarak 44.772,92 puana yükselirken; S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla yüzde 0,08 ve yüzde 0,04 oranında artış gösterdi.

Ocak ayında tarım dışı istihdam 143 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e geriledi. Bu verilerin ardından Fed’in faiz oranları konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor.

Öte yandan, Amazon’un dördüncü çeyrek finansal sonuçları beklentileri aşmasına rağmen, bu yılki gelir tahminlerinin hayal kırıklığı yaratması sonucu hisse değeri yüzde 2’den fazla düştü.

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