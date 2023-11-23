ABD-Kanada sınırında patlama: Sınır kapısı kapatıldı

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’ndeki patlama meydana geldiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

KAYNAK: İHA
ABD-Kanada sınırında patlama: Sınır kapısı kapatıldı

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi.

Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin patlamanın meydana geldiği araçta bulunduğu, yaralanan kişinin ise sınır devriyesi personeli olduğu ifade edildi.

FBI PATLAMAYI “TERÖR SALDIRISI” GİRİŞİMİ OLARAK ELE ALIYOR

ABD basınının isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlerde, FBI’ın söz konusu patlamayı “terör saldırısı” girişimi olarak ele aldığı aktarılarak, patlama nedeniyle ABD-Kanada arasındaki 4 köprüde geçişlerin durdurulduğu belirtildi.

Üst düzey bir ABD yetkilisi basına yaptığı açıklamada, aracın yüksek hızla seyrettiğini ve köprüden geçiş yaptığı sırada bir elektrik direğine çarptığını aktararak, patlamanın kazanın ardından meydana geldiğini ifade etti. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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