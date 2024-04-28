Hamas Hakan Fidan'ı doğruladı. Türkiye müthiş bir güce kavuşacak

Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Katar'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "İsrail'in Gazze'de imza attığı suçların bölgede çatışmaya dönüşme riski taşıdığını öteden beri söylüyoruz, olayların tırmanması ve yayılması hakkında duyduğumuz tedirginliğe karşı da uyarılarımızı yapmıştık" dedikten sonra "İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgeyi tam anlamıyla bir savaş alanına çevirmeyi arzuladığı gayet açıktır" diye devam etti.

Fidan’ın konuşmasında en dikkat çeken söz ise “Yıllardır Hamas'a sürdürdüğümüz dostane ilişkiler çerçevesinde bu noktaya varmış olmamızdan dolayı çok mutluyum ve bunu da büyük bir mutluluk içinde sizlere aktarıyorum. Hamas 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını onayladı” demesi oldu.

Ardan Zentürk, Fidan’ın çıkışı hakkında “Bunu tersten okuduğunuz zaman Hamas, 1967 sınırları dahilinde bir İsrail devletinin varlığını da onaylamış oluyordu. Ben bunu böyle yorumladım ve batılılar bir türlü bu meselenin burasına yanaşamadılar. Yanaşsalar ayaklarının altındaki Bir siyasi zemin kaymış olacak. O zaman mecbur olarak iki devletli çözüm ve 1967 sınırları içinde İsrail meselesi öne çıkacak” yorumunda bulundu.

"FİLİSTİN SORUNU BİTMİŞ DEMEKTİR"

İsrail’in iki devletli çözümü kati surette reddettiğini beliren usta gazeteci Filistin ile İsrail’in bu konuda anlaşması durumunda batılılar açısından söyleyebilecek hiçbir söz kalmayacağını söyledi. Gazze Şeridi Örgütlenmesi Başkan Yardımcısı Hamas Polit Büro Üyesi Halil El-Hayya’nın Associated Press’e verdiği demeçte sarf ettiği “Hamas, 1967 sınırları içinde tam egemen ve bağımsız bir Filistin devletini onaylıyor. Bu devlet Gazze Şeridi ve Batı Şeria’dan oluşmalı. Uluslararası Hukuk çerçevesinde tüm Filistinli mültecilerin dönüşü sağlanmalıdır. Böyle bir gelişme olduğu an Hamas, partinin askeri kanadını lağvedecektir. Bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından sonra herhangi bir partinin silahlı bir güce ihtiyacı olmayacaktır. O zaman biz de Filistin demokrasisi içinde yer alan bir parti olacağız” sözlerine de değinen Zentürk söz konusu açıklama hakkında “Yani diyor ki benim elimdeki silah Filistin Devleti’nin olmayışından. O olsun ben silahı bırakacağım ama ben 1967 sınırları içinde bir Filistin Devleti istiyorum” diye konuştu.

El-Hayya yukarıda alıntılanan sözlerinin Associated Press gibi dünya çapında takip edilen bir kaynakta yer alması sayesinde "bazı duymak istemeyen kulaklara ulaştığını” ifade eden Zentürk, Fidan’ın bundan sonraki gelişmeleri çok iyi takip etmesi gerektiğini, eğer ciddi bir takip gerçekleştirebilirse Türkiye’nin, İsrail'i yayılmacı politikasından vazgeçirebilecek müthiş bir güce kavuşacağını iddia etti. Duayen gazeteci sözlerini “Sınırlarını açık tutmaya çalışan çok devlet gördük: Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve Ermenistan… Nihayet hale yola girdiler geriye kaldı sınırları açık tek devlet İsrail. Onun sınırlarının taşlarının konulduğu gün meşru taşlarının ama sınırlarının meşru taşlarının konulduğu gün, Filistin sorunu bitmiş demektir” diye sonlandırdı.