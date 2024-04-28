2 araç kafa kafaya çarpışıp savruldu: 5 yaralı

Gürgenpınarı yolundan Bartın istikametine giden ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir araç ile karşı yönden gelen yabancı ülke plakalı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç çarpıştı.

Boğaziçi Caddesindeki hız limitlerini gösteren tabela önünde meydana gelen kazanın sebebinin ise aşırı hız olduğu aktarıldı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki su kanalına devrilirken araçta bulunan 3 kişiden biri çalılık alana savrulurken, 2'sinin ise araçta sıkıştığı belirtildi.

Diğer araç ise su kanalına ramak kala durmayı başardı ama içindeki 2 kişi de yaralandı.

Hava yastıkları açılan araçta bulunanların hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gelldi.

Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü başarılı çalışma ile kurtarılarak, ambulansa götürüldü.

Kazada yaralanan 5 kişiden birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kazanın ardından trafiğin kontrollü bir şekilde sağlandığı yol, yürütülen temizlik çalışması ve aracın su kanalından kurtarılması çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldığı ifade edildi..