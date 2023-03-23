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ABD kime savaş açmaya hazırlanıyor. İşgal tezkeresi için harekete geçildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2001’de çıkarılan teröre karşı küresel savaş operasyonlarına imkan tanıyan yasanın kaldırılması durumunda ABD’nin yeni bir yetki yasasının çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 10:54
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ABD kime savaş açmaya hazırlanıyor. İşgal tezkeresi için harekete geçildi

ABD kime savaş açmaya hazırlanıyor. İşgal tezkeresi için harekete geçildi
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Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesinde 2024 mali yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine yapılan bir oturumda yöneltilen soruları yanıtladı.

Oturumda 11 Eylül saldırılarından sonra çıkarılan ve Afganistan işgali başta olmak üzere ABD’nin şu ana kadar teröre karşı küresel savaş politikası kapsamında düzenlediği operasyonların yasal dayanağı olarak gösterilen 2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasasının kaldırılması da gündeme geldi.

Bir senatörün ABD’nin halen bu yasayı kullanıp kullanmadığı sorusuna Blinken “Evet kullanıyoruz.” yanıtını verdi.

Yasanın kaldırılmasına ilişkin bir soruya ise Blinken “Bu yönde bir ilerleme söz konusu olursa eş zamanlı bir çalışma yapılmasını umuyorum. 2001 yetki yasasının kaldırılması ile yerine getirilecek yetki yasası arasında boşluk olmamalı. Bu yönde bir çalışma olursa 2001 yetki yasasının yerini alacak daha odaklı, ihtiyaçlara uygun ve IŞİD ile El Kaide tehdidine karşı güvenliğini sağlamak üzere güvenebileceğimiz bir yetki yasası üzerine çalışmaya hazırız.” diye konuştu.

Senato, 16 Mart’ta 2002’de çıkarılan ve Irak’ın işgalinin yolunu açan Irak'ta Askeri Güç Kullanma Yetki Yasasının resmi olarak iptal edilmesine yönelik tasarıyı 27’ye karşı 68 oyla kabul etmişti.

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