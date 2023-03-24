Flaş...Flaş...Flaş...ABD kırmızı listeye Türkiye'den şirketleri ekledi

ABD Ticaret Bakanlığı, 14 Çinli şirketin yanı sıra kırmızı listeye Türkiye’yi de dahil etti.

Biden yönetimi, denetim yapamadığı 14 Çinli şirketi kırmızı listeye alarak, ABD'li ihracatçıların bu şirketlere ürün satmadan önce ayrıntılı inceleme yürütmesini zorunlu tutan bir karar aldı.

TÜRKİYE DE LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

Karar sonrası, deniz aşırı ihracat kontrollerinden sorumlu olan ABD Ticaret Bakanlığı, 14 Çinli şirketin yanı sıra kırmızı listeye Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Endonezya, İsrail, Malezya, Suudi Arabistan ve Singapur'dan da şirketler ekledi.

"TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIZ"

ABD Ticaret Bakanı Yardımcısı Don Graves "İhracat kontrolleri uygulamak Amerikan milli güvenliğini korumak için hayati önem taşıyor. ABD'nin ileri teknoloji ürünlerinin dünyada nasıl kullanılacağını belirlemek için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız" dedi.

ÇİN’DEN TEPKİ GELDİ

Reuters’da yer alan bilgilere göre, Çin’in Washington Büyükelçiliği sözcüsü “Çin ABD’nin ihracat kontrol önlemlerini suistimal etmek ve yabancı şirketleri bastırmak ve yönetmek üzere attığı adımlara şiddetle karşı çıkıyor” dedi.

Sözcü “ABD bir an önde bu yanlış uygulamaları bırakmalı. Çin, Çinli şirketlerin haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gereken önlemleri alacak” dedi.

ABD, bir süredir Beijing’in teknoloji alanında kaydettiği ilerlemelere karşılık ihraç edilen ABD ürünleri üzerindeki kısıtlamaları kullanarak iki ülke arasında gerilimi tırmandırıyor.