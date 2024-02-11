ABD Kongresi'nden Türkiye'ye F-16 satışına itiraz gelmedi

ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışıyla ilgili önemli bir aşama, dün itibarıyla tamamlanırken, Kongre’deki inceleme ve itiraz sürecinin başarıyla geçildiği belirtildi.

26 Ocak’ta ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kongreye gönderdiği resmi bildirimle başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde, sadece Kentucky Senatörü Rand Paul tarafından Senatoya sunulan bir itiraz öne çıktı. Ancak, Paul’ün sunduğu tasarı, Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edildi ve bu komitede tasarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.

15 GÜNLÜK SÜRE SONA ERDİ

Bu durumun, ABD yönetiminin resmi bildiriminden sonra Kongre’deki 15 günlük sürenin ABD saatiyle dün gece sona erdiği ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satış sürecinin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde herhangi bir engel olmadığı anlamına geldiği bildirildi.

AECA yasasına göre, bu süre NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirlendi.

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda, Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nin dış ilişkiler komiteleri, bildirimin yapıldığı gün olan 26 Ocak’ta yaptıkları açıklamalarla Türkiye’ye F-16 satışını onayladıklarını duyurmuşlardı.

Türkiye, ABD’den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl, bazı Kongre üyelerinin F-16’ların satışını belirli şartlara bağlayan ek maddeler, ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı. Bu, Türkiye’nin taleplerinin karşılanmasının yolunu açmış oldu.