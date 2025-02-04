ABD lojistik sektöründe hızlı büyüme

ABD'de lojistik sektöründeki genişlemeyi ölçen Lojistik Yöneticileri Endeksi (LMI), Ocak 2025'te 62.0 seviyesine yükseldi. Bu, Aralık 2024'teki 57.3 seviyesinden 4.7 puanlık bir artış anlamına geliyor ve Haziran 2022'den bu yana en hızlı büyüme olarak kaydedildi.

Endeksin alt bileşenlerinden Stok Seviyeleri alt endeksi 8.5 puan artarak 58.5’e çıktı. Özellikle Aşağı Akış Stok Seviyeleri (Downstream Inventory Levels) 22.2 puanlık büyük bir sıçramayla daralma bölgesinden (33.9) genişleme bölgesine (56.1) geçti. Bu keskin dönüş, tedarik zincirinde önemli maliyet artışlarına yol açtı.

Ocak ayında Stok Maliyetleri, Depolama Fiyatları ve Taşıma Fiyatları, 2022 Nisan ayından bu yana ilk kez 70.0 seviyesinin üzerine çıkarak sektörde yüksek maliyet baskısını gözler önüne serdi. Ancak kapasite genişlemesi yavaşladı. Uzmanlar, fiyatlardaki bu yükselişin enflasyonist baskılar yerine güçlü talepten kaynaklandığını vurguluyor.

Bununla birlikte Depolama Kullanımı (68.3) ve Taşıma Kullanımı (60.1) güçlü büyümesini sürdürerek sektörün genel sağlıklı performansını gösterdi. LMI verileri, ABD lojistik sektöründe talebin güçlü kaldığını ve tedarik zinciri dinamiklerinin 2025 yılı başlarında hızlandığını ortaya koyuyor.