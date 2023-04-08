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Cüce ailesinde sadece bir kişi sırık gibi uzun

ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Montzingo ailesinin biri hariç tüm üyelerinin cüce olması sosyal medyada dikkat çekti.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:02
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ABD Los Angeles'ta cüce ailesinde sadece bir kişi sırık gibi uzun

Cüce ailesinde sadece bir kişi sırık gibi uzun
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ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Montzingo ailesinin biri hariç tüm üyeleri cüce ve tek uzun boylu olan 1.83 boyuyla Peet.

Evin oğlu Peet 1.83 boyuyla ailesine tepeden bakıyor.

Peet'in annesi, babası ve bütün kardeşleri cüce...

Montzingo ise 183 santimetrelik boyuyla cüceler arasında kule gibi yüksek kalıyor.

Peet çocukluğu boyunca anne-babası Vicky ve Darrell ile kardeşlerinin, boylarından dolayı insanlar tarafından alay edilmesine ve fotoğraflarının çekilmesine tanık oldu.

Today gazetesine açıklamalarda bulunan Montzingo "Çocukken kendimi aile içinde bir yabancı gibi hissediyor 'Keşke ben de cüce olsaydım' diyordum"

Artık durumu kabullenen Peet 12,7 milyon takipçili sosyal medya hesabında insanları farklılıklar konusunda eğitiyor.

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