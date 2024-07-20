ABD medyasından Trump suikastına ilişkin çarpıcı iddia. İHA detayı dikkat çekti

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'a geçtiğimiz hafta düzenlediği mitingde suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un, Trump kürsüye çıkmadan saatler önce bölgede insansız hava aracı (İHA) uçurduğu öne sürüldü.

ABD'de başkan adayı Trump'a 13 Temmuz'da gerçekleştirilen suikast girişimine yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. ABD medyasının konuyla ilgili emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Trump'a suikast girişiminden bulunan ve olay yerinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Trump kürsüye çıkmadan saatler önce miting alanında bir insansız hava aracı (İHA) uçurarak bölgeyi görüntüledi.

İHA EKİPMANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Üst düzey bir emniyet kaynağı olaya ilişkin, Crooks'un aracından bir İHA ve İHA ekipmanının çıkarıldığına dikkat çekti. Havadan gözetlemenin "güvenlik zafiyetlerinden biri" olduğu ve Crooks'un saldırısını havadan kaydettiği görüntülere göre planlamış olabileceği yönünde yorumlar geldi.

ABD Gizli Servisi'nin güvenliği sağladığı bölgelerde genellikle İHA uçuşları yasaklanırken, söz konusu yasağın Trump'ın mitinginde uygulanıp uygulanmadığı belirsizliğini koruyor.

İç Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi, saldırının ardından Gizli Servis'in olayı ele alış biçimine yönelik üç soruşturma başlattı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da Kongre'de soruşturma yapılacağına dair söz verdi.

Başkan adayı Trump suikast girişiminde kulağından vurulurken, saldırı düzenleyen Crooks ise Gizli Servis tarafından öldürülmüştü.