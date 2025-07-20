ABD-Meksika hattında uçuş gerilimi artıyor

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Meksika ile uçuşlar konusunda yeni bir dizi düzenlemeyi kamuoyuna açıkladı. Bakan Duffy, Meksika hükümetinin geçtiğimiz yıllarda başkent Mexico City'deki Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’ndan bazı uçuşları, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Felipe Angeles Havalimanı’na zorunlu olarak yönlendirmesinin iki ülke arasındaki havacılık anlaşmalarını ihlal ettiğini söyledi.

Meksika'nın bu hamlesinin yerli havayolu şirketlerine avantaj sağladığını savunan Duffy, "Amerika’nın pazarına zarar veren her ülkeye karşı net bir duruş sergileyeceğiz" diyerek kısıtlamaların gerekçesini açıkladı. Artık tüm Meksikalı yolcu, yük ve charter uçuşlarının programlarını ABD Ulaştırma Bakanlığı’na sunarak onay alması zorunlu hale geldi.

DELTA-AEROMEXİCO ORTAKLIĞI TEHLİKEDE

2016 yılından bu yana yürürlükte olan Delta ile Aeromexico arasındaki stratejik havayolu ortaklığı da bu gelişmelerden nasibini aldı. Bakanlık, iki şirket arasındaki anlaşmayı sona erdirmeye yönelik resmi süreci başlattı. Bu kararın, ABD-Meksika hattında yaklaşık 24 rotayı ve yılda 800 milyon dolarlık ekonomik katkıyı tehlikeye atacağı belirtiliyor. Delta Havayolları, yapılan açıklamada, “Bu karar hem yolculara hem de sınır ötesi rekabete büyük zarar verecektir” ifadelerine yer verdi.

Aeromexico cephesi ise kararın detaylarını incelediklerini ve Delta ile birlikte ortak bir yanıt vermek üzere çalıştıklarını duyurdu. Kararın yürürlüğe girmesi için ekim ayı işaret edilse de iki şirketin bu süreci yargıya taşıması bekleniyor.

TURİZM VE TİCARET DE ETKİLENECEK

Delta ve Aeromexico'nun daha önce yaptığı bir başvuruda, doğrudan uçuşların kaybedilmesi durumunda yılda 140 binden fazla Amerikalı ve 90 bine yakın Meksikalı turistin seyahatten vazgeçebileceği, bunun da her iki ülkenin turizm gelirlerine büyük zarar vereceği vurgulandı. Özellikle ABD'den Meksika’ya yılda 40 milyondan fazla yolcunun uçtuğu düşünüldüğünde, bu sınırlamaların ticari ve sosyal etkileri büyük olacak.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un ofisi konuyla ilgili yorum yapmazken, Sheinbaum’un hafta sonu gerçekleştirdiği iki konuşmasında da bu gelişmelere yer vermemesi dikkat çekti.

Washington’dan yükselen bu yeni adım, sadece havayolu şirketlerini değil, aynı zamanda ABD-Meksika ticaret dengesini de tehdit ediyor. İki ülke arasındaki gerginliğin önümüzdeki günlerde başka alanlara sıçraması ihtimali göz ardı edilmiyor.