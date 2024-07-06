ABD Olimpiyat takımını sakatlık vurdu

Kayla DiCello, hayatı boyunca ABD kadın olimpiyat jimnastik takımına girebilmek için çalıştı. 2020 Tokyo Olimpiyatları için yedek olarak adlandırıldıktan sonra, Paris 2024'te altın madalyayı hedefliyordu. İki kez dünya madalyası sahibi olan DiCello, sezonun ilk buluşması olan Kış Kupası'nı kazandı ve 2024 ABD Şampiyonası'nda genel değerlendirmede üçüncü oldu .

27 Haziran'daki ABD Olimpiyat Jimnastik Denemeleri'nin açılış rutininde , daha önce binlerce kez yaptığı çift bükümlü Yurchenko atlayışını denedi. Ancak amaçladığı iki bükümü tamamlamak yerine, mindere çarptıktan sonra yere düştü. DiCello antrenörüne baktı ve gözlerinde yaşlarla başını salladı.

20 yaşındaki DiCello, Aşil tendonunu kopardığı için tekerlekli sandalye ile müsabaka alanından uzaklaştırılırken, Olimpiyat hayali bir kez daha rafa kaldırıldı.

DiCello, Beş kişilik ABD Jimlastik Olimpiyat Takımı'nın Minneapolis'teki denemelerde sezon sonu sakatlığı yaşayan üçüncü büyük yarışmacı oldu ve bunlardan ikisi bu hafta aşil tendonu sakatlığıyla gerçekleştri.

ABD Şampiyonası'nda Simone Biles'ın ardından ikinci olan Skye Blakely de geçen hafta yerde tumble pass çalışması yaparken aşil tendonunu kopardı.

Jimnastikte aşil tendonu yaralanmaları konusunda uzmanlaşmış ayak ve ayak bileği cerrahı Dr. Michael Canales, denemelerdeki yaralanmaların çokluğu karşısında şok olmadığını söyledi.

Eski bir jimnastikçisi olan Canales, "Zorlukları vurgulamak ve eğitim taleplerini artırmak felakete giden bir reçete yaratıyor" dedi. "Bu faktörler bir Olimpiyat yılının artan talepleriyle bir araya geldiğinde, sonuç şaşırtıcı değil" diye konuştu.

Sports Health Dergisinde yayınlanan 2021 tarihli bir araştırma, üniversite kadın jimnastiğinde aşil sakatlanmaları riskinin diğer üniversite sporlarına kıyasla 10 kat daha fazla olduğunu buldu.