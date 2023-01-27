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ABD ordusu Musul'daki UFO görüntüsünü açıkladı. Uzaylılar geldi mi yoksa?

ABD’li yetkililer 2016 yılında Irak’ın Musul şehri üzerinde kimliği belirsiz bir uçan cismin “UFO” görüntülerini yayınladı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 09:15
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ABD ordusu Musul'daki 6 yıl öncesine ait UFO görüntüsünü açıkladı

ABD ordusu Musul'daki UFO görüntüsünü açıkladı. Uzaylılar geldi mi yoksa?
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İlk olarak Nisan 2016 tarihinde Irak'ın Musul şehri üzerinde görüntülenen tanımlanamayan uçan bir cismin görüntüleri yayınlandı. 

ABD’li yetkililer 2016 yılında Irak’ın Musul şehri üzerinde kimliği belirsiz bir uçan cismin “UFO” görüntülerini yayınladı.

Söz konusu görüntüler 6 yıldır incelenmesine rağmen hala açığa kavuşmadı.

Daily Mail’in haberine göre söz konusu uçan cisim ilk olarak Nisan 2016’da Musul şehri üzerinde görüldü.

Söz konusu görüntüleri Ufolog Jeremy Corbell ve gazeteci Geroge Knapp “Weaponized” podcastlerinde paylaştı.

Pentago’nun “Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü” tarafından hazırlanan videoda hala tam olarak ne olduğu belli olmayan bir kürenin anbean görüntüsü yer aldı.

Söz konusu kürenin Musul kentindeki bir çatışma bölgesi üzerinde uçtuğu görüldü.

Corbell, görüntüleri yayınladığı podcastinde “Bu, istihbarat topluluğumuzdaki UFO kategorisinde. Bu, askeri ve istihbarat topluluğumuzun baktığı UFO'lardan birine bir örnek” dedi.

Daily Mail’e konuşan bir istihbarat kaynağı ise videonu ABD Merkez Komutanlığı tarafından 6 yıldan fazla bir süredir uzmanlar tarafından analiz edildiği ancak hala açıklanamadığını söyledi.

UFO'larla ilgili hükümler içeren Mali 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, ABD Başkanı Joe Biden tarafından onaylanmasının ardından kamuoyuna açıklanmış oldu.

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Barış
27.01.2023 09:44
Zaten oralar karışık bir siz eksiktiniz  
 
Allah Türk Milletini Korusun
27.01.2023 09:27
Dünya halklarını korku ile yöneten üst akıl şimdi de sahte bir uzaylı istilası ile insanlığı yönlendirecek belki de yok edecek.  
 
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