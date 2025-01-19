ABD Ordusu'nda skandal: Askerlerin hacklerla bağlantısı ortaya çıktı

ABD'li savcılar, geçtiğimiz yıl AT&T ve Verizon'dan büyük miktarda telefon kaydının çalındığı siber saldırılarla bağlantılı olarak bir ABD Ordusu askerinin tutuklandığını doğruladı.

İletişim uzmanı Cameron John Wagenius, 20 Aralık'ta Teksas'ta tutuklandı ve Washington eyaletine sevk edildi. Wagenius’a, gizli telefon kayıtlarını yasa dışı şekilde transfer etmekten iki ayrı suçlama yöneltildi. Yeni mahkeme belgelerinde, Wagenius'un suçlarının, bulut bilişim şirketi Snowflake'te gerçekleşen geniş çaplı veri hırsızlıklarıyla bağlantılı olduğu açıklandı.

VERİ HIRSIZLIĞI VE ETKİLERİ

Snowflake'teki siber saldırılar, 2024 yılında AT&T ve Verizon gibi dev şirketlerin yanı sıra LendingTree, Santander Bank, Ticketmaster ve 160’tan fazla şirketi etkiledi. Hackerlar, çalışan bilgisayarlarından çalınan şifrelerle müşteri hesaplarına erişerek, telefon numaraları, IMEI bilgileri, doğum tarihleri, kimlik numaraları, e-posta adresleri, banka bilgileri gibi hassas verileri ele geçirdi. Çoğu müşteri, Snowflake'in o dönemde zorunlu tutmadığı çok faktörlü kimlik doğrulama sistemini kullanmıyordu.

Savcı Tessa Gorman, Seattle'daki mahkemeye yaptığı açıklamada, Wagenius hakkındaki davanın, daha önce hackerlar Connor Moucka ve John Binns'e yöneltilen suçlamalarla aynı siber saldırılarla bağlantılı olduğunu belirtti.

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WAGENİUS’UN TEHDİTLERİ VE TUTUKLULUĞU

Brian Krebs adlı bir güvenlik gazetecisi, Wagenius'un, Kasım ayında bir siber suç forumunda yaptığı paylaşımda, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve dönemin Başkan adayı Donald Trump'a ait telefon kayıtlarına sahip olduğunu iddia ettiğini ortaya çıkardı. Wagenius, hackerlardan Moucka'nın serbest bırakılmaması halinde tüm çalınan verileri yayımlamakla tehdit etti.

8 Ocak'ta mahkemeye çıkarılan Wagenius’un Washington eyaletindeki gözaltı süreci devam ediyor. Savcılar, bu davanın daha önceki veri ihlallerinin kapsamını ve bağlantılarını tamamen ortaya koyabileceğini belirtiyor.

Snowflake siber saldırıları, ABD tarihindeki en geniş çaplı veri ihlallerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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