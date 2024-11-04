Meta, ABD Ulusal Güvenlik İçin Llama Modellerini Kullanıma Sunuyor

Meta, Llama yapay zeka (AI) modellerini ABD hükümet kurumları ve savunma alanındaki özel sektör ortaklarına sunmaya başladığını duyurdu. Şirket, ulusal güvenlik ve savunma projelerinde kullanılan bu modellerin Accenture, Amazon Web Services, Anduril, Booz Allen, Databricks, Deloitte, IBM, Leidos, Lockheed Martin, Microsoft, Oracle, Palantir, Scale AI ve Snowflake gibi firmalarla iş birliği içinde geliştirildiğini belirtti.

Oracle, Llama modelini uçak bakım belgelerinin işlenmesinde kullanırken, Scale AI modeli özel güvenlik misyonları için ince ayar yapıyor. Lockheed Martin ise bu modeli savunma müşterilerine bilgisayar kodu üretme gibi çeşitli amaçlarla sunuyor. Meta, bu iş birlikleriyle Llama modellerinin, ABD’nin savunma alanındaki ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermeyi amaçladığını ifade etti.

Ancak, Llama modellerinin savunma alanında kullanılması tartışmaları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz hafta, Çinli araştırmacıların eski bir Llama modelini, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na (PLA) bağlı askeri amaçlar için bir sohbet robotu geliştirme amacıyla kullandığı bildirildi. Meta, bu kullanımın yetkisiz olduğunu ve kabul edilebilir kullanım politikasına aykırı olduğunu açıkladı.

Bu gelişmeler, yapay zekanın güvenlik ve savunma alanında kullanımının riskleri üzerine devam eden tartışmalara yeni bir boyut katıyor. Özellikle, AI Now Institute tarafından yayınlanan bir çalışmada, askeri alanda kullanılan AI’ın kişisel veriler gibi hassas bilgilerden yararlanmasının çeşitli tehlikeler barındırdığı vurgulanıyor. Çalışma, açık veya ticari yapay zeka modellerinden bağımsız, izole yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini öneriyor.