ABD Ortadoğu’ya asker gönderiyor

Pentagon'dan AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'daki artan gerginlikler ve tedbirleri çoğaltmak nedeniyle, bölgede halihazırda bulunan güçleri güçlendirmek için az sayıda ek ABD askeri personeli gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nereye ne kadar asker gönderileceği sorularına ise "Operasyon güvenliği nedeniyle, belirli ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağız veya bilgi vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin şu an bölgede yaklaşık 40 bin civarında askeri bulunuyor.

"ORTA DOĞU'DA TANSİYONUN DÜŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

ABD Başkanı Joe Biden da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme öncesinde basına Orta Doğu gündemine ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Biden, özellikle İsrail'in son saldırılarıyla artan gerilime ilişkin görüşünün sorulması üzerine, "Ekibim muhataplarıyla sürekli irtibat halindeler ve (bölgedeki) insanların evlerine güvenli şekilde dönmelerine olanak sağlayacak şekilde tansiyonun düşmesi için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, ikisinin de "öncü" ülkeler olduğunu ifade etti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da ABD ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve görüşmelerinde hem ikili hem de bölgesel meseleleri ele alacaklarını söyledi.

MAVİ HATTA DİPLOMATİK ÇÖZÜM

Beyaz Saray: İsrail-Hizbullah çatışmalarının hızlıca ve diplomatik yolla çözülmesi herkesin yararına

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Washington'dan New York'a giderken ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağında basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Orta Doğu'da artan gerilimi yönetemediği yönünde eleştirilere de maruz kalan Beyaz Saray'ın Sözcüsü, bölgede çatışmaların yayılmaması için her türlü çabayı gösterdiklerini savundu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları hakkında detaylı yorumlara girmeyen Jean-Pierre, "İsrail ile Hizbullah arasında Mavi Hat boyunca yaşanan çatışmalar yeterince uzun sürdü, bu çatışmaya hızlıca ve diplomatik yolla çözüm bulmak herkesin yararınadır, durduğumuz yer burasıdır." dedi.

İsrail ile Hizbullah arasındaki "Mavi Hat"taki çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunmasının şart olduğunu belirten ABD'li Sözcü, Biden'ın bu konudaki açıklamalarında bu vurguyu sürekli yaptığını hatırlattı.

Jean-Pierre, Gazze'de bir ateşkesin sağlanması halinde bunun İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi de düşürmeye yardım edeceğini, bu sebeple de ateşkes için de çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapacağı konuşmada, Orta Doğu'da artan gerilim ve Gazze konusunda nasıl mesajlar vereceği konusunda ise detaya girmekten kaçındı.

İSRAİL’İN LÜBNAN'A BUGÜNKÜ SALDIRILARINDA 492 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35'i çocuk, 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin barınması için açıldığını duyurdu.