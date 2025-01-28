ABD, Peru'ya yardımları durdurdu

ABD'nin Peru'ya yaptığı yardım, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası fon tahsisiyle bağlantılı olan birçok programda büyük bir kesintiye uğradı. Dışişleri Bakanı Elmer Schialer, bu fonların askıya alınmasının Peru ekonomisinde etkiler yarattığını belirtti. USAID (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) aracılığıyla Peru, 2030 yılına kadar yaklaşık 630 milyon dolar yardım almayı bekliyordu. Ancak ABD, 20 Ocak 2025 tarihinde 90 günlük bir duraklama süresi başlatarak bu yardım fonlarının yönünü yeniden gözden geçirmeye karar verdi. Schialer, duraklamanın etkilerinin Peru’ya yansıdığını ve finansal desteğin durdurulmasının şimdiden Peru'yu etkilemeye başladığını vurguladı.

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ABD'nin aldığı bu karar, yalnızca Peru için değil, diğer gelişmekte olan ülkeler için de büyük bir belirsizlik yarattı. Dışişleri Bakanı Schialer, USAID’in Peru'ya yapılacak ödemeleri yeniden düzenleme sürecine gireceğini ve bu süreçte ülkesinin aldığı toplam yardımların gözden geçirileceğini ifade etti. Ancak, Schialer, fonların tamamen geri çekilmesinin olası olmadığını, daha çok fonların yeniden yönlendirilmesi gibi bir durumun söz konusu olabileceğini belirtti.

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İKİLİ İLİŞKİLERİN SEYRİ DEĞİŞİYOR

Peru'nun ABD ile olan yardım anlaşmalarındaki bu değişiklik, ülkenin kalkınma projelerinde ve sosyal yardımlarında önemli bir kesinti anlamına geliyor. Şimdiye kadar bu yardımlar, sağlık, eğitim, altyapı ve çevre gibi kritik alanlarda kullanılıyordu. 630 milyon dolar tutarındaki yardım, Peru'nun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için önemli bir kaynaktı. Schialer, ABD'nin yardım kararındaki değişikliklerin Peru'nun dış politikasında da belirli değişimlere yol açabileceğine dikkat çekti.

Buna ek olarak, ABD'nin yardımlarını askıya alması, ülkeler arası ilişkilerin seyrini değiştirebilir. Peru, önümüzdeki dönemde farklı ülkelerden de yardım alma stratejilerini gözden geçirebilir. Schialer, Amerika Birleşik Devletleri'ne olan yardım bağımlılığının uzun vadede değişebileceğini söyledi.

PERU'DA BAĞIMLILIK TARTIŞMASI

ABD'nin yardım kararını yeniden gözden geçirmesi, Peru’nun dış politikası üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir. Schialer, bu sürecin nasıl şekilleneceğini henüz kesin olarak bilemediklerini belirtti.

ABD’nin askıya aldığı USAID fonları, Peru’nun dış yardımlarına olan bağımlılığını sorgulamaya başlamasına neden oldu. Birçok uzman, bu dönemde Peru’nun daha bağımsız bir dış politika izleyebilme yoluna girebileceğini öngörüyor. Ancak, bunun nasıl gerçekleşeceği ve ABD ile olan ilişkilerin bu gelişmeden nasıl etkileneceği, önümüzdeki aylarda daha netleşecektir.