ABD'den Kolombiya'ya yaptırım kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya hükümetinin, ABD’den deport edilen Kolombiyalıları kabul etmeyi reddetmesi üzerine, ülkeye yüksek gümrük vergileri ve sert yaptırımlar uygulama kararı aldı. Trump, Kolombiya'nın bu tavrını sert bir şekilde kınarken, Kolombiya'nın en büyük ticaret ortağı olan ABD ile ilişkilerde ciddi bir gerilim yaşanıyor.

Kolombiya Başkanı Gustavo Petro, ABD’den deport edilen vatandaşları taşıyan askeri uçakları reddederek, Kolombiya'nın göçmenlere insanca muamele etmesi gerektiğini vurguladı. Petro, Kolombiya’nın, ABD’nin Kolombiyalıları "suçlu" olarak görmesine karşı çıktığını ve deportasyon uçaklarının yerine sivil uçaklarla geri gönderilmeleri gerektiğini belirtti. Bu duruma karşılık olarak Trump, Kolombiya'dan gelen tüm ürünlere %25 oranında gümrük vergisi uygulama kararını duyurdu. Bunun yanı sıra Kolombiya hükümet yetkililerine seyahat yasağı getirilmesi ve vize işlemlerine kısıtlamalar uygulanacağı açıklandı.

Kolombiya, ABD'nin en büyük ticaret ve yatırım ortağı olma özelliği taşıyor ve 2022 yılında iki ülke arasında 39 milyar dolar değerinde ticaret yapıldı. Kolombiya, özellikle kahve ve çiçek ihracatında ABD için önemli bir tedarikçi konumunda. Ancak, Başkan Trump’ın bu yaptırım tehdidi, kahve fiyatlarını daha da artırma riski taşıyor. Zira ABD, Kolombiya’dan gelen kahve çekirdeklerinin %20'sini temin ediyor ve Kolombiya'nın en büyük kahve tedarikçisi olma özelliği taşıyor.

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KOLOMBİYA'NIN TEPKİSİ VE YAPTIRIM KARARLARI

Başkan Petro, Trump’ın gümrük vergisi kararına misilleme olarak, ABD’den gelen ürünlere %25 oranında ek vergi koyma kararı aldı. Ayrıca, Kolombiya'nın dış ticaret bakanına, ABD’ye olan ihracatı azaltarak, diğer ülkelerle ticaretin artırılması talimatı verildi. Petro, bu adımın Kolombiya ekonomisini korumak ve çeşitlendirmek amacı taşıdığını ifade etti.

Trump, Kolombiya'nın bu tutumuna karşılık, yaptırımların sadece başlangıç olduğunu vurguladı. Ayrıca, Kolombiya hükümetiyle yapılacak müzakerelerde, Kolombiya'nın "yasal yükümlülüklerine" uymasını sağlamak amacıyla daha sert adımlar atılacağı uyarısında bulundu.

ABD’NİN GÖÇMEN POLİTİKASI VE KOLOMBİYA

ABD’nin göçmen politikası, Trump’ın yönetimi altında daha sert bir hal aldı. ABD, Kolombiya’nın da dahil olduğu birçok Latin Amerika ülkesine deportasyon uçuşları düzenlemeye başlamıştı. Trump’ın, Kolombiya'nın uçuşları kabul etmeme kararına karşılık gösterdiği tepki, Kolombiya'nın uzun yıllardır ABD ile olan güçlü ilişkilerini tehlikeye atabilir. ABD'nin Kolombiya'ya uyguladığı yaptırımlar, sadece ekonomik ilişkileri değil, aynı zamanda siyasi ilişkileri de ciddi şekilde etkileyebilir.

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Kolombiya hükümeti, Petro’nun uçuşları reddetme kararının göçmenlere karşı daha insani bir yaklaşımı yansıttığını savunsa da, Trump’ın uyguladığı ekonomik baskılar, Kolombiya’yı bu tavrını değiştirmeye zorlayabilir. Kolombiya, Başkan Petro'nun bu hamlesine rağmen ABD ile olan ticaretini sürdürmeyi hedefliyor, ancak olası yeni yaptırımlar ve gümrük vergilerinin getirdiği ekonomik zorluklar, bu planları karmaşık hale getirebilir.

KRİTİK GÜNLER KAPIDA

Trump’ın Kolombiya'ya karşı alacağı ek önlemler ve Kolombiya hükümetinin bu konuda nasıl bir strateji izleyeceği, önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. ABD, Kolombiya’ya yönelik uyguladığı politikaları daha da sertleştirerek, diğer Latin Amerika ülkelerine de mesaj verme amacında olabilir.