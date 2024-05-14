ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını yasakladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını yasakladı
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan iki partili bir yasa tasarısını bugün imzaladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yasayı "tarihi" olarak nitelendirerek, yasanın enerji ve ekonomik güvenliği güçlendireceğini ve nükleer enerjide Rusya'ya bağımlılığı ortadan kaldıracağını vurguladı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada "Yeni yasa, ABD'nin nükleer sektördeki liderliğini yeniden tesis edecek. Enerji sektörümüzün gelecek nesiller için güvenli olmasını sağlamaya yardımcı olacak. Kongre'nin yakın zamanda Başkan'ın talebi üzerine tahsis ettiği eşi benzeri görülmemiş 2,72 milyar dolarlık federal finansman, ABD'nin yeni kapasitesini çevrimiçi hale getirecek Dahası bu yasa nükleer sektörümüzün uzun vadeli büyümesinde kararlı olduğumuza dair sektöre bir mesaj gönderiyoruz" diye ekledi.

Bu yılın Mart ayının başlarında Senato, Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan iki partili bir yasa tasarısını oyladı. Yasak, tasarının kabul edilmesinden 90 gün sonra yürürlüğe girecek. Ayrıca, tedarik sonrasında nükleer reaktörleri kapatmak zorunda kalacak tesislere 2028 yılına kadar çeşitli teşvikler verilecek.

Buna ek olarak, geçtiğimiz Aralık ayında ABD, Kanada, Fransa, Japonya ve İngiltere ile bu ülkelerdeki uranyum zenginleştirme kapasitesini artırmak amacıyla ortaklaşa 4,2 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdular.

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