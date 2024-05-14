ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını yasakladı

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada "Yeni yasa, ABD'nin nükleer sektördeki liderliğini yeniden tesis edecek. Enerji sektörümüzün gelecek nesiller için güvenli olmasını sağlamaya yardımcı olacak. Kongre'nin yakın zamanda Başkan'ın talebi üzerine tahsis ettiği eşi benzeri görülmemiş 2,72 milyar dolarlık federal finansman, ABD'nin yeni kapasitesini çevrimiçi hale getirecek Dahası bu yasa nükleer sektörümüzün uzun vadeli büyümesinde kararlı olduğumuza dair sektöre bir mesaj gönderiyoruz" diye ekledi.

Bu yılın Mart ayının başlarında Senato, Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan iki partili bir yasa tasarısını oyladı. Yasak, tasarının kabul edilmesinden 90 gün sonra yürürlüğe girecek. Ayrıca, tedarik sonrasında nükleer reaktörleri kapatmak zorunda kalacak tesislere 2028 yılına kadar çeşitli teşvikler verilecek.