ABD savaş gemilerine büyük saldırı. Patlama sesleri kıyıdan duyuldu

ABD ordusu Yemen’de Husilerin karadan fırlattığı füzeyi havada imha ettiklerini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı’nın Twitter’da yaptığı paylaşımda, “1 Mart'ta, yaklaşık 12:40 (Sanaa saati) civarında, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, İran'ın Husi kontrolündeki bölgelerinden fırlatılmaya hazırlanan İran destekli Husi karadan havaya füzesine karşı bir meşru müdafaa saldırısı düzenledi. Yemen Kızıldeniz'e doğru. CENTCOM güçleri füzeyi tespit etti ve bölgedeki ABD uçaklarına yönelik yakın bir tehdit oluşturduğunu belirledi. Saat 22.46'da (Sana saatiyle) Husiler, Yemen'den Kızıldeniz'e bir gemisavar balistik füze (ASBM) fırlattı. Hiçbir gemide herhangi bir darbe veya hasar meydana gelmedi” ifadeleri kullanıldı.

Husi milisleri Kasım ayından bu yana sivil gemilere saldırıyor. Kendilerini, İsrail'e yönelik, İran tarafından desteklenen ve Hamas'ın yanı sıra Lübnan'daki Şii milis Hizbullah'ı da içeren “Direniş Ekseni”nin bir parçası olarak görüyorlar. Husi saldırılarına yanıt olarak ABD ve İngiliz silahlı kuvvetleri milislere saldırıyor.