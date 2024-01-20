ABD savaş uçakları Yemen'deki Husi füze rampalarını vurdu

ABD’nin devam eden askeri operasyonlari hakkında konuşan yetkililer, saldırıların USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisindeki F/A-18 uçakları tarafından gerçekleştirildiğini söyledi ve bunlar, bu hafta neredeyse her gün Husi fırlatıcılarına yönelik ABD'nin benzer saldırılarına benziyordu.

ABD Merkez Komutanlığı Cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 18.45 civarında Yemen'in başkenti Sana'da gerçekleştiğini ve füzelerin Kızıldeniz'in güneyine yönlendirildiğini ve fırlatılmaya hazırlandığını söyledi. ABD'nin bu saldırıların bölgedeki ticari gemilere ve ABD Donanması gemilerine yönelik yakın bir tehdit oluşturduğuna karar verdiğini ve bu nedenle meşru müdafaa amacıyla onları vurduğunu belirtti. Açıklamada saldırıların nasıl gerçekleştirildiği belirtilmedi.

Başkan Joe Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD ve İngiliz güçlerinin 12 Ocak'ta gerçekleştirdiği çok sayıda saldırı da dahil olmak üzere Husi bölgelerine yönelik bombardımanın, militanların Kızıldeniz'de küresel nakliyeyi sekteye uğratan gemilere yönelik saldırılarını henüz durdurmadığını kabul etti.

Husilerin işlettiği uydu haber kanalı Al-Masirah, Cuma günü batıdaki Hodieda kentinde şehrin batısındaki El Jabaana mahallesini hedef alan hava saldırıları düzenlendiğini söyledi. ABD saldırılarının yeri hemen doğrulanamadı.

ABD savaş gemileri ve uçakları, son birkaç gün içinde fırlatılmaya hazırlanan Husi füzelerini art arda etkisiz hale getirerek ordunun Yemen'deki militan faaliyetlerini izleme, tespit etme ve vurma yeteneğinin arttığını gösterdi.

Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby önleyici görevlerdeki artışa dikkat çekti.

"Bu, ABD ordusunun geçen hafta gemisavar füzeler gibi saldırılar başlatmaya hazır Husi füze rampalarına karşı gerçekleştirdiği dördüncü önleyici eylemdir" dedi ve meşru müdafaa saldırılarının hedeflendiğini ekledi. Nakliye şeritlerinde güvenliğin artırılması.

Ancak şu ana kadar saldırılar, Husilerin Kızıldeniz'in güneyindeki veya Aden Körfezi'ndeki gemilere yönelik neredeyse her gün gerçekleşen saldırılarını caydıramadı.

Biden yönetimi, Husileri özel olarak belirlenmiş küresel teröristler listesine yeniden koydu . Resmi yaptırımlarla birlikte gelen yaptırımlar, şiddet yanlısı aşırılık yanlısı grupları finansman kaynaklarından ayırmayı ve aynı zamanda hayati önem taşıyan insani yardımın yoksul Yemenlilere akmaya devam etmesini sağlamayı amaçlıyor. Beyaz Saray da misilleme saldırılarının devam edeceğini açıkça belirtti.

Kirby, "Saldırı kabiliyetine sahip olmaya devam ediyorlar ve bunu kullanmaya istekli olmaya devam ediyorlar. Ayrıca elimizde çok sayıda savunma yeteneğimiz var ve onu kullanmaya devam ediyoruz." dedi.