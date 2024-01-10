ABD Savunma Bakanı Austin'in kanser olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde hastaneye olduğu ortaya çıkan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in prostat kanseri olduğu açıklandı. Günlerce hastane kaldığı ve bu konuda ABD Başkanı Joe Biden’a bilgi verilmemesi sebebiyle eleştirilen Austin’in Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde prostat kanseri tedavisi sebebiyle ameliyat edildiği aktarıldı.

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Austin’e kanser teşhisinin geçtiğimiz sene aralık ayında koyulduğu ifade edilerek, kanseri tedavi etmek için 22 Aralık'ta prostatektomi adı verilen cerrahi prosedür uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Austin bu işlem sırasında genel anestezi altındaydı ve ameliyattan sonra sorunsuz bir şekilde iyileşerek ertesi sabah evine döndü. Prostat kanseri erken teşhis edildi ve prognozu mükemmel" denildi.

Austin’in 1 Ocak'ta "şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı dahil" şikayetleriyle hastaneye yeniden yatırıldığı ve idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

"PROSTAT KANSERİ VE BUNUNLA İLGİLİ PROSEDÜRLER KİŞİSELDİR”

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder düzenlediği basın toplantısında, Austin'in kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğunu neden açıklamadığı sorusuna “prostat kanserinin son derece kişisel olduğu” cevabını verdi.

Ryder, "Prostat kanseri ve buna ilişkin prosedürler son derece kişiseldir. İleriye dönük olarak mümkün olduğunca şeffaf olmak için çalışmaya devam edeceğiz ve tekrardan bakana acil şifalar diliyoruz” dedi.

Austin’in enfeksiyon tedavisi için hastanede geçirdiği son 8 gün boyunca bilincini hiç kaybetmediği ve genel anesteziye ihtiyaç duyulmadığını aktaran Ryder, Austin’in çalışmaya devam ettiğini ve personeliyle düzenli olarak iletişim halinde olduğunu anlattı.