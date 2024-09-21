ABD Savunma Bakanı İsrailli mevkidaşıyla görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgedeki gerilim ve mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü.

“DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÖNEMLİ”

Pentagon’dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Savunma Bakanı Austin, bugün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü ve İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki mevcut tırmanışa ilişkin endişelerini yineledi. Bakan, sakinlerin sınırın her iki yakasında da evlerine güvenle dönmelerini sağlayacak diplomatik bir çözüme ulaşmanın önemini güçlü bir şekilde yeniden vurguladı.

“İSRAİL’İN GÜVENLİĞİNE OLAN BAĞLILIK”

Bakan ayrıca, Hamas tarafından tutulan tüm rehineleri eve getirecek Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varmak için çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu. Bakan Austin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz, kalıcı ve kesin bağlılığını yeniden teyit etti”.