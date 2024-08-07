ABD Savunma Bakanından açıklama. Irak'taki Amerikan üssüne saldırmışlardı

Ayn El-Esed Üssü'ne yönelik saldırının İran destekli Şii bir milis grubu tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Austin, ancak soruşturmanın devam ettiğini ve spesifik bir grup adı vermekten kaçındığını belirtti. Austin, bölgedeki Amerikan askerlerinin güvenliğini artırmak için askeri varlıklarını gözden geçirdiklerini ve ilave güç gönderdiklerini vurguladı. Ayrıca, balistik füze ve hava savunma kapasitelerini güçlendirdiklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’de olası bir ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Blinken, Hamas'ın yeni siyasi büro başkanı Yahya Sinvar’ın bu ateşkesin sağlanmasında kilit rol oynadığını ve Sinvar’ın bu süreçte ana karar verici olduğunu belirtti. Blinken, müzakerelerin son aşamasına geldiğini ve ateşkes anlaşmasının yakında sağlanacağını umduklarını ifade etti. Ateşkesin Gazze halkının rahatlamasına ve esirlerin serbest bırakılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Blinken, Gazze’deki bir ateşkesin Orta Doğu’da daha geniş bir bölgesel istikrara zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti ve bu doğrultuda yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Ayrıca, bölgedeki tansiyonun İsrail dahil hiçbir tarafa fayda sağlamadığını ve ABD’nin gerilimi azaltmak için çaba gösterdiğini vurguladı.