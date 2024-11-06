ABD seçim sonuçları için Perplexity ile AP iş birliği

Yapay zeka alanında hizmet veren Perplexity, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşecek seçimler için yeni bir bilgi merkezini kullanıma sundu.

Associated Press’in verilerini kullanan bu yeni “seçim bilgi merkezi,” Amerikalı seçmenlere anlık seçim sonuçlarını ve analizleri sunacak. Şirket, “Amacımız, bilinçli bir seçmen kitlesine katkıda bulunmak,” diyerek Perplexity’nin yanıt motoru üzerinden, seçmenlerin kritik konuları anlamasına ve doğru karar vermelerine yardımcı olacak bir platform sunduklarını belirtti.

Perplexity’nin bilgi merkezi, ABD başkanlık seçimleri yanı sıra eyalet ve ulusal düzeydeki senato ve temsilciler meclisi seçimlerini de kapsıyor. Kullanıcılar, oy kullanma gerekliliklerinden sandık yerlerine kadar çeşitli konularda bilgi alabilecek ve adayların resmi politikaları, destekleri ve oy pusulasındaki diğer detaylara dair yapay zeka tarafından özetlenmiş analizleri inceleyebiliyor.

Şirket, güvenilirlik ilkesiyle hareket ettiğini ve AP ile Democracy Works gibi doğrulanmış kaynakları tercih ettiklerini vurguladı. Bu doğrultuda, Ballotpedia ve çeşitli haber kaynaklarıyla işbirliği yaptıklarını belirten Perplexity temsilcisi, yanıtlarının güvenilirliğini sağlamak adına sistemlerin sürekli gözlemlendiğini ifade etti.

Perplexity’nin bu girişimi, diğer yapay zeka sohbet robotlarından ayrılıyor. Örneğin, OpenAI’nin ChatGPT’si ve Google’ın Gemini’si seçimle ilgili soruları yanıtsız bırakırken, Perplexity daha şeffaf ve bilgilendirici bir yaklaşım sunuyor. Ancak şirketin üzerinde bazı yasal bulutlar da var. News Corp, Wall Street Journal ve New York Post’tan içerik çalındığı gerekçesiyle Perplexity’e dava açarken, New York Times ve Conde Nast gibi devlerden de şirketin lisans ihlalleri nedeniyle uyarı mektupları aldığı biliniyor.