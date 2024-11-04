ABD seçim stresi kripto piyasasını etkisi altına aldı

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde Bitcoin ve altcoinlerde dalgalı bir seyir gözleniyor. 29 Ekim’de zirveye yaklaşma denemesi başarısız olan Bitcoin, hafta sonunda yüzde 1.4 düşüşle 67.500 dolara geriledi. Bu süreçte kripto piyasası toplam değeri ise yüzde 2 oranında azalarak 2.23 trilyon dolara düştü.

Seçimlerin ardından piyasalarda daha yüksek volatilite bekleniyor. Orbit Markets’in kurucu ortağı Caroline Mauron, seçim sonrası Bitcoin’de yüzde 8 oranında bir hareket öngördüklerini belirtti. Seçimlerin tartışmalı sonuçlanması halinde dalgalanmaların artabileceğine işaret eden StealthEX CEO’su Maria Carola, bu durumun özellikle opsiyon ticareti için fırsatlar yaratabileceğini ifade etti.

Makroekonomik Etkenler ve Faiz Kararı da Belirleyici Olacak

Öte yandan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı da kripto piyasaları açısından kritik. Beklentiler doğrultusunda 5.00% olan faizin 4.75%’e indirilmesi öngörülüyor. Ayrıca Çin hükümetinin olası teşvik paketleri ve ABD’de yayınlanacak ticaret dengesi, ISM hizmet endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici beklentisi gibi veriler de yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.