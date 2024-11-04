ABD seçimlerinde kritik 7 eyaletteki son durum

Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 eyaleti başkanlık seçiminde oy kullanacak, ancak sadece yedi eyalet seçim sonucunu etkileyecek potansiyele sahip. Bu kilit eyaletlerde Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki yarış başa baş giderken, bu eyaletlerin oyları, Beyaz Saray’ın kapısını kimin aralayacağını gösterecek.

Pensilvanya’nın Önemi

Pensilvanya, 19 seçici oyuyla bu seçimde en önemli eyaletlerden biri olarak öne çıkıyor. 2020’de Biden’ın Trump’ı mağlup ettiği beş eyaletten biri olan Pensilvanya, aynı zamanda Trump’ın 2016’da kazandığı tek eyalet olarak dikkat çekiyor. Kamala Harris’in anketlerde elde ettiği küçük üstünlük, eyaletin bu yıl yeniden Demokratların eline geçebileceğini düşündürüyor. Ancak seçim gününe yaklaşırken, Trump burada az bir farkla önde.

Kuzey Carolina ve Georgia: Kıran Kırana Mücadele

Kuzey Carolina, seçmenlerin büyük çoğunluğunun 1980’lerden bu yana Cumhuriyetçilere destek verdiği bir eyalet. Ancak Barack Obama’nın 2008 zaferi burada Demokratların da şansının olduğunu gösterdi. Bu yılki seçimde Trump burada yaklaşık yüzde 1 önde.

Georgia ise Biden’ın 2020’de kazandığı en önemli eyaletlerden biri. Ancak anketler Trump’ın burada yüzde 1-2 oranında önde olduğunu gösteriyor. Georgia’da seçim sonucunun açıklanması yeni oy sayım yasaları nedeniyle zaman alabilir.

Michigan ve Wisconsin: Büyük Göller Bölgesi’nde Çekişmeli Yarış

Michigan ve Wisconsin, Büyük Göller Bölgesi’nde yer alıp Demokratların geleneksel kalesi olarak bilinen eyaletlerden. 2020 seçimlerinde Biden’ın Trump’ı mağlup ettiği Michigan’da Harris küçük bir farkla önde görünüyor. Wisconsin ise 2016’da Trump’ın zafer kazandığı nadir eyaletlerden biri. Cumhuriyetçilerin bu yılki ulusal kongresine ev sahipliği yapmasıyla dikkat çeken Wisconsin’de Harris, anketlerde hafif bir üstünlük sağladı.

Arizona ve Nevada: Güneş Kuşağı Eyaletlerinde Yarış Kızışıyor

Arizona, 2020’de Biden’ın yalnızca 10 bin oy farkla kazandığı bir eyalet olarak öne çıkıyor. Burada Trump’ın anketlerde küçük bir farkla önde olması, bu seçimin de sıkı geçeceğini gösteriyor. Nevada ise altı seçici oyu ile diğer eyaletlere göre daha az sayıda seçici oy barındırsa da yarışın kaderini değiştirme potansiyeline sahip. Son dört seçimde Demokratlara oy veren Nevada’da, Trump küçük bir avantaj sağlamış durumda.

Başkanlık Seçiminde Zafer İçin Gerekli Eyaletler

Başkanlık yarışını kazanmak için her iki adayın da 270 seçici oy barajını aşması gerekiyor. Kamala Harris 226, Donald Trump ise 219 oy ile seçim yarışında kilit eyaletleri kazanmak zorunda. Özellikle Pensilvanya, Georgia ve Kuzey Carolina’yı kazanan adayın Beyaz Saray’a gitmesi için büyük avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Başka Sürprizler Olabilir mi?

Diğer eyaletlerin el değiştirmesi düşük bir olasılık olarak görülse de, Florida, Teksas ve Minnesota gibi eyaletlerde Trump ve Harris arasındaki farkın az olması, sürpriz sonuçların doğabileceğini düşündürüyor. Teksas’ın 40 seçici oy barındırması, Demokratlar için büyük bir fırsat yaratabilir. Öte yandan, 1976’dan beri Demokratlara oy veren Minnesota ve 2004’ten bu yana aynı tercihte bulunan New Hampshire eyaletlerinin Trump’a yönelmesi, Harris için büyük bir darbe olabilir.

Philadelphia’da oy sayım süreci başlıyor