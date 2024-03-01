ABD Senatosu'ndan F-16 kararı: Teklif reddedildi

Kaynak: Habertürk
ABD Senatosu'ndan F-16 kararı: Teklif reddedildi
ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'ün Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını durdurma teklifini reddetti.

ABD Senatosu, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışını durdurma çabasını 'kesin bir sonuçla' reddetti.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından Senatoya sunulan öneriye 61'e karşı 10 destekçi çıktı.

Başkan Joe Biden yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından Türkiye’ye F-16 jetlerinin satılmasına onay vermişti.

10 Şubat gecesi sonlanan Kongre’deki 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde yalnızca Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul itirazda bulunmuştu.

Ancak bu itiraz hakkında Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde herhangi bir işlem yapılmamıştı.

Türkiye F-16 savaş uçakları alımı için ilk talebini 2021 yılının ekim ayında dile getirmiş, onay ise 20 ayın ardından gelmişti.

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