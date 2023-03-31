ABD-Kanada sınırında 6 kaçak göçmenin cesedi bulundu. İki ülke göçmen iadesinde anlaşmıştı

ABD-Kanada sınırına yakın St. Lawrence Nehri'nde yasadışı yollardan ABD'ye girmeye çalıştıkları düşünülen 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Resmi olarak tanımlanamayan cesetler, Quebec, Ontario ve New York eyaletini kapsayan bölgede bulundu. Bölge polisi, Kanada Sahil Güvenliği ile yapılan hava araması sırasında bataklık bir bölgede bulunan cesetler hakkında bilgi verdi. Cesetlerden birinin Kanada pasaportuna sahip Romen bir çocuğa ait olduğu, yine aynı aileden Kanada pasaportu bulunan çocuğun ise kayıp olarak arandığı bildirildi.

Akwesasne Polis Şefi Yardımcısı Lee-Ann O'Brien, "Ölenlerin Kanada'dan ABD'ye yasadışı şekilde giriş yapmaya çalıştığına inanılıyor" dedi.

TEHLİKELİ GEÇİŞLERİN DURDURULACAĞI AÇIKLANDI

İki ülke arasındaki sınırdan yasa dışı geçişlerin durdurulmasını amaçlayan anlaşma kapsamında, New York ve Quebec'i birbirine bağlayan yolların kapatılması ve yeni bir sığınmacı kabul programının yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

ABD hükümetine ait Federalregister.gov adlı internet sitesinde detayları paylaşılan yeni anlaşma metnine göre, ABD de, kuzey sınırının resmi olmayan noktalarından geçenleri Kanada'ya geri gönderecek.