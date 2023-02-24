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ABD'den Somaliland'deki çatışmaların durdurulması çağrısı

ABD, Somaliland'de güvenlik güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 12:18
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ABD: Somaliland'deki çatışmalar durdurulmalı

ABD'den Somaliland'deki çatışmaların durdurulması çağrısı
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Somali'deki ABD Diplomatik Misyonu, Somaliland güçleri ile muhalifler arasında 6 Şubat'tan bu yana Las Anod kentinde devam eden çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD ve uluslararası toplum, Las Anod'daki çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapıyor." ifadesi kullanıldı.

Can kayıpları ve şiddet olaylarının kınandığı açıklamada, seçimlerin zamanında yapılmasına yönelik görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan ABD'li diplomat Tim Trenkle liderliğindeki heyet, Somaliland'e ziyaret düzenleyerek bölgedeki resmi ve sivil temsilcilerle görüştü.

Somaliland güçleri ile muhalifler arasında devam eden çatışmalarda ölü sayısı 150'ye yükseldi, yaralı sayısı 600'ü aştı.

Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle binlerce Somalilinin Etiyopya'ya sığındığını açıkladı.

Muhalifler, Somaliland askerlerinin Sool, Sanaag ve Ceyni bölgelerinden ayrılmasını ve bu bölgelerin Somali devletine bağlanmasını istiyor. (AA)

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