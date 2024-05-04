İsmail Yüksek EURO 2024'te oynayacak mı?

Fenerbahçe ile bu sezona damga vuran İsmail Yüksek, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı.

Milli futbolcunun ayak bilek bağında kopma yaşandı.

EURO 2024'ü kaçırma şansı oldukça yüksek görülen milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynamak isteyen İsmail Yüksek için yeni bir tedavi yöntemine karar verildi.

AMELİYATSIZ TEDAVİ OLACAK

İsmail Yüksek'in tedavisi, ameliyatsız şekilde yapılacak.

Yüksek, bu tedavi için yurt dışında bulunan uzman doktorla görüşme sağladı.

Tedavi süreci ise kulüp doktorlarıyla ortak olarak yürütülecek.

Bu tedavi sonrası İsmail Yüksek'in EURO 2024'e yetiştirilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 47 maça çıkan İsmail Yüksek, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 6 asist yaptı.