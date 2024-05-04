13 saatlik yol 7 saate düşüyor

İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ilk seferi, 08.40'ta gerçekleştirilen bir törenle başladı. Bu sefer, Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan kalkan bir trenle yapıldı.

Seferlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler ve bazı AK Parti milletvekilleri katıldı.

Törende konuşan Boyraz, demir yollarının Türkiye için ekonomik, sosyal ve stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik önemine değindi. Özellikle Çin'den Londra'ya kadar uzanan Demir İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan Türkiye'nin bu coğrafi konumunun önemini vurguladı.