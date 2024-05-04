13 saatlik yol 7 saate düşüyor

Kaynak: Haber Merkezi
13 saatlik yol 7 saate düşüyor
İstanbul ve Sivas arasındaki mesafeyi 13 saatten 7 saat 18 dakikaya düşürecek YHT seferleri bu sabah itibarıyla başladı.

İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ilk seferi, 08.40'ta gerçekleştirilen bir törenle başladı. Bu sefer, Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan kalkan bir trenle yapıldı.

Seferlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler ve bazı AK Parti milletvekilleri katıldı.

Törende konuşan Boyraz, demir yollarının Türkiye için ekonomik, sosyal ve stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik önemine değindi. Özellikle Çin'den Londra'ya kadar uzanan Demir İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan Türkiye'nin bu coğrafi konumunun önemini vurguladı.

Son Haberler
Ezgi Apartmanı’nın dosyası bilirkişiye gönderilecek Yerel Haberler
Ezgi Apartmanı’nın dosyası bilirkişiye gönderilecek
Green Card başvuruları bugün açıklanıyor. Sonuçlara nasıl bakılacak? Gündem
Green Card başvuruları bugün açıklanıyor. Sonuçlara nasıl bakılacak?
Esma Nur Avrupa Şampiyonluğuna yürüyor Spor
Esma Nur Avrupa Şampiyonluğuna yürüyor
İsmail Yüksek EURO 2024'te oynayacak mı? Spor
İsmail Yüksek EURO 2024'te oynayacak mı?
Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor Gündem
Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor
Sel köprüyü yıkıp geçti! 39 kişi boğularak can verdi Dünya
Sel köprüyü yıkıp geçti! 39 kişi boğularak can verdi