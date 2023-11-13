ABD Suriye'de İran destekli grupları vurdu

ABD ordusu, Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı yapıldığını duyurdu.

KAYNAK: AA
ABD Suriye'de İran destekli grupları vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, hava saldırılarının İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) ve ona yakın grupların kullandığı Suriye'nin Ebu Kemal ve Mayadin kentleri civarındaki tesislere yapıldığını kaydetti.

Açıklamada, "ABD kendisini, personelini ve çıkarlarını savunmaya devam edecektir." ifadesi yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yaptığı yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD personeline yönelik devam eden saldırılara karşı Suriye'nin doğusunda IRGC'ye ve ona yakın gruplarca kullanılan tesislere hava saldırıları düzenlendiğini teyit etti.

Açıklamada, vurulan hedeflerden birinin eğitim tesisi, diğerinin de sığınak olduğu kaydedildi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin'in açıklamasında, "Başkan Biden için Amerikan personelinin güvenliği en öncelikli konumda." dedi.

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