Burdur’da aracın çarptığı otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Burdur’da aracın çarptığı otomobil takla attı: 2 yaralı
Burdur’da kavşağa kontrolsüz giren aracın çarptığı otomobil taklalar atıp metrelerce sürüklendi. İki aracın sürücüsü de yaralandı.

Burdur-Isparta Karayolunun Armağan İlci Bulvarı'ndan kontrolsüz şekilde kavşağa girip karşı şeride geçmek isteyen İbrahim Enes E. kontrolündeki otomobil ile Burdur istikametine seyreden Erhan A. hakimiyetindeki araç çarpıştı.

Erhan A.’nın sürdüğü otomobil çarpışmanın etkisiyle taklalar atarak metrelerce sürüklendi.

İbrahim Enes E., çevredekilerin bildirmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Erhan A. ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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