ABD, Suriye'de ne yapmaya çalışıyor? Teröristlerle kol kola girip poz verdiler

Düzenleme: Kaynak: ANKA
ABD, Suriye'de ne yapmaya çalışıyor? Teröristlerle kol kola girip poz verdiler

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Suriye'nin kuzeyinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile bir araya geldi.

Büyükelçi Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Suriye'nin kuzeyine yaptığı ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

ABD teröristleri maaşa bağladı: PKK/YPG’ye para ve silah yağdıracaklarABD teröristleri maaşa bağladı: PKK/YPG’ye para ve silah yağdıracaklar

Paylaşımında Barrack, "Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper ile birlikte '(Ferhat Abdi Şahin) Mazlum Abdi' ve SDG ile önemli görüşmeler yapmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret ettim" ifadesini kullandı.

Tom Barrack paylaşımında ayrıca hedeflerinin, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın 'Suriye'ye bir şans verilmesi' vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin diğer tüm Suriyelilerle birleşerek barış ve refah için ortak bir çaba göstermesine olanak tanıyan girişime ivme kazandırmak" olduğunu kaydetti.

Son Haberler
FIFA'dan milli ara kararı! 3 haftaya çıkacak
FIFA'dan milli ara kararı! 3 haftaya çıkacak
Düğün ve asker uğurlamaları mercek altında: Kırıkkale'de 97 sürücüye ceza!
Düğün ve asker uğurlamaları mercek altında: Kırıkkale'de 97 sürücüye ceza!
Piknik keyfi zehir oldu! Genç kadın yılan ısırığıyla canından oluyordu
Piknik keyfi zehir oldu! Canından oluyordu...
Fenerbahçe'de bir büyük şanssızlık daha! İlk dakikada sakatlandı
Fenerbahçe'de bir büyük şanssızlık daha! İlk dakikada sakatlandı
Avukat Serdar Öktem cinayetinde peş peşe gözaltılar
Avukat Serdar Öktem cinayetinde peş peşe gözaltılar