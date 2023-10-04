ABD tarihinde bir ilk: Temsilciler Meclisi Başkanı görevden alındı

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz'in dün kendisi de Cumhuriyetçi olan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilmesi için sunduğu önerge bugün oylamaya sunuldu.

Önerge, 210 "hayır" oyuna karşın, 216 "evet" oyuyla kabul edildi.

McCarthy'nin görevinden edilmesine Demokratların yanı sıra 8 Cumhuriyetçi "evet" oyu verdi.

McCarthy böylece Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinden edilmiş oldu ancak temsilci olmaya devam edecek.

Yeni bir başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi'ne geçici başkan olarak Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry atandı.

ABD Temsilciler Meclisinde 110 yıldan fazla süredir meclis başkanının koltuğundan edilmesi için ilk kez oylama yapıldı.

McCarthy, kendi partisi içindeki desteğin azalmasının ardından modern Amerikan tarihinde kendi partisinden üyelerin oylarıyla görevinden düşürülen ilk Temsilciler Meclisi Başkanı olarak kayda geçti.

MCCARTHY, 15 KEZ YAPILAN OYLAMADA BAŞKAN SEÇİLEBİLMİŞTİ

Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler içindeki aşırı sağcı bir grup ile McCarthy arasındaki gerginlik uzun süredir devam ediyordu.

Bu grupta yer alan Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gaetz, ocak ayında McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına karşı çıkmıştı.

Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalan McCarthy, 15 kez yapılan oylamanın ardından ancak başkan seçilebilmişti.

McCarthy'nin meclis başkanı olmak için kendisini desteklemeyen Cumhuriyetçilere verdiği tavizler arasında, koltuğundan edilmesi yönünde oylama yapılması için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer alıyordu.

GERGİNLİK BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SÜRECİNDE DAHA DA ARTTI

Gaetz ile McCarthy arasındaki gerginlik son dönemde giderek arttı. Gaetz, McCarthy'nin Demokratlara "tavizler" verdiğini savunarak iyi bir lider olmadığını ima etmişti.

McCarthy ise Gaetz'in, ülke için bir şeyler yapmaktan ziyade kişisel çıkarı için televizyonlara röportaj vermekle meşgul olduğunu kaydetmişti.

Gaetz son olarak McCarthy'nin bütçe görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia etmişti.

Cumhuriyetçi Parti içinde aşırı sağcı üyeler sınır sorunlarının çözülmesi için daha agresif adımlar atılmasını ve Ukrayna yardımları ve harcamaların olabildiğince azaltılmasını talep ediyor.

TRUMP'TAN KONGRE'DEKİ CUMHURİYETÇİLERE ELEŞTİRİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, oylama öncesi kendi sosyal medya platformu TruthSocial'dan yaptığı açıklamada Cumhuriyetçilerin kendi arasındaki çekişmesini eleştirdi.

Trump, "Cumhuriyetçiler neden sürekli kendi aralarında kavga ediyor? Neden ülkemizi mahveden radikal sol Demokratlarla mücadele etmiyorlar?" ifadesini kullandı.