ABD tarihinde bir ilk. Üç büyükler aynı anda düğmeye bastı

ABD’nin üç büyük otomobil üreticisine ev sahipliği yapan Detroit kenti, son yılların en büyük grev dalgasıyla karşı karşıya...

ABD tarihinde bir ilk. Üç büyükler aynı anda düğmeye bastı

Amerika'da üç büyük otomobil üreticisinin işçisi aynı anda greve çıkıyor. Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) Detroit'teki üç fabrikada eş zamanlı grevler başlatarak ABD'de son yılların en büyük işçi eylemini başlattı.

Grevler, diğer popüler modellerin yanı sıra Ford Bronco, Jeep Wrangler ve Chevrolet Colorado kamyonetlerinin üretimini durduracak. UAW Başkanı Shawn Fain, sendikanın şimdilik geniş kapsamlı bir genel grevden uzak duracağını, ancak yeni sözleşmeler üzerinde anlaşmaya varılmaması halinde tüm seçeneklerin açık olduğunu söyledi.

İLK KEZ ‘ÜÇ BÜYÜKLER’ GREVDE

Fain, General Motors , Ford ve Chrysler'in ana şirketi Stellantis'in ABD'deki operasyonlarında daha önce benzeri görülmemiş, eş zamanlı grev planlarını eski sözleşmenin sona ermesine iki saatten az bir süre kala Facebook adresinde açıkladı. Fain, "Tarihimizde ilk kez üç büyüklerin üçünde de greve gideceğiz" dedi.

Toplam 12 bin 700 işçiyi kapsayan grevler Ford, GM ve Stellantis'in işlettiği tesislerinde gerçekleşecek. Bu tesisler Detroit Üçlüsünün en karlı araçlarından bazılarının üretimi için kritik öneme sahip.

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