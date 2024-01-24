ABD, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya girişini onaylamasından memnun

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasında ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sullivan, paylaşımında, "Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya giriş başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Başkan Biden için önemli bir öncelikti" ifadelerine yer verdi.

ABD’li danışman, İsveç'in kapasitesi yüksek ve güçlü bir savunma ortağı olarak katılımıyla NATO'nun daha da güçleneceğini, İttifak'ın daha güvenli olacağını savundu.