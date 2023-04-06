ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Tayvan'ı ziyaret etti

Komitenin resmi sitesinden yapılan açıklamada, McCaul liderliğindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerinden oluşan heyetin, Asya ülkelerine yaptıkları gezi kapsamında Taipei'yi ziyaret ettiği bildirildi.

Heyetin, Tayvanlı iş insanlarının yanı sıra üst düzey siyasilerle de bir araya geleceği belirtilen açıklamada, görüşmelerde, "büyüyen tehditlere karşı" iki ülke arasındaki ekonomi ve savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi konularının ele alınacağı aktarıldı.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan McCaul, Tayvan'da bulunmalarının Çin'e, ABD'nin Tayvan'a olan desteğini göstermek adına bir sinyal gönderdiğini düşündüğünü söyledi. McCaul ayrıca Çin'in, "Tayvan'ı işgal etmeden önce iki kez düşünmesini" istediklerini belirtti.

Habere göre McCaul, ziyareti öncesi Çin'den gözdağı niteliğinde tehdit mesajları aldığını dile getirdi.

Heyetin cumartesi günü Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, dün, Orta Amerika ülkeleri ziyareti kapsamında "transit" olarak ABD'ye uğrayan Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Çin'in uyarılarına ve protestolarına rağmen Tsai'nin "transit ziyaretine" olanak sağlayıp Temsilciler Meclisi Başkanı ve Kongre üyeleriyle görüşmesine izin vererek, ona "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı görüşlerini dile getirmesi için zemin sağladığını" ileri sürmüştü.