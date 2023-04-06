6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Tayvan'ı ziyaret etti

ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Tayvan'ı ziyaret etti

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul başkanlığındaki heyet, Tayvan'ı ziyaret etti.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 18:27
Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul başkanlığındaki heyet Tayvan'ı ziyaret etti

ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Tayvan'ı ziyaret etti
+
Aa
-

Komitenin resmi sitesinden yapılan açıklamada, McCaul liderliğindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerinden oluşan heyetin, Asya ülkelerine yaptıkları gezi kapsamında Taipei'yi ziyaret ettiği bildirildi.

Heyetin, Tayvanlı iş insanlarının yanı sıra üst düzey siyasilerle de bir araya geleceği belirtilen açıklamada, görüşmelerde, "büyüyen tehditlere karşı" iki ülke arasındaki ekonomi ve savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi konularının ele alınacağı aktarıldı.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan McCaul, Tayvan'da bulunmalarının Çin'e, ABD'nin Tayvan'a olan desteğini göstermek adına bir sinyal gönderdiğini düşündüğünü söyledi. McCaul ayrıca Çin'in, "Tayvan'ı işgal etmeden önce iki kez düşünmesini" istediklerini belirtti.

Habere göre McCaul, ziyareti öncesi Çin'den gözdağı niteliğinde tehdit mesajları aldığını dile getirdi.

Heyetin cumartesi günü Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, dün, Orta Amerika ülkeleri ziyareti kapsamında "transit" olarak ABD'ye uğrayan Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Çin'in uyarılarına ve protestolarına rağmen Tsai'nin "transit ziyaretine" olanak sağlayıp Temsilciler Meclisi Başkanı ve Kongre üyeleriyle görüşmesine izin vererek, ona "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı görüşlerini dile getirmesi için zemin sağladığını" ileri sürmüştü.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
2
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
3
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
4
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
6
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
7
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Bayrampaşa’da cinayet. Polis operasyona hazırlanıyor
﻿Bayrampaşa’da cinayet. Polis operasyona hazırlanıyor
﻿Bayrampaşa’da cinayet. Polis operasyona hazırlanıyor
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Karadağ'da Djukanovic, parti başkanlığından istifa etti
﻿Karadağ'da Djukanovic, parti başkanlığından istifa etti
﻿Karadağ'da Djukanovic, parti başkanlığından istifa etti
﻿YSK o partinin seçime ittifak çatısı altında girmeyeceğini açıkladı
﻿YSK o partinin seçime ittifak çatısı altında girmeyeceğini açıkladı
﻿YSK o partinin seçime ittifak çatısı altında girmeyeceğini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.