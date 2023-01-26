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ABD Temsilciler Meclisi, İran'daki gösterilere katılanları destekleyen tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisinde, İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösteriler nedeniyle hapis hatta ölüm cezası riskiyle karşı karşıya bulunan kişilere destek amacıyla sunulan karar tasarısı kabul edildi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 16:11
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ABD Temsilciler Meclisi, İran'daki gösterilere katılanları destekleyen tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, İran'daki gösterilere katılanları destekleyen tasarıyı onayladı
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ABD Temsilciler Meclisinde, İran'daki Mahsa Emini gösterilere katılan İranlılara destek veren karar tasarısı üzerine oylama yapıldı.

Oylamada 420 milletvekili tasarıyı destekledikleri yönünde oy kullanırken, 1 milletvekili karşı oy verdi.

Meclis üyesi Claudia Tenney, meclisteki konuşmasında,"Dünyadaki özgürlük ve demokrasinin en büyük sembollerinden biri olan ABD Temsilciler Meclisinde, cesur İran halkına desteğimizi tek bir sesle teyit etmemiz hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks ise İran halkının aldıkları riskin ve karşı karşıya kaldıkları tehlikenin farkında olduklarını belirterek, "İran halkının onları gördüğümüzü bilmesini istiyoruz. Özgürlük her zaman zulmü yenecektir, güçlü kalın." şeklinde konuştu.

İran'daki gösteriler
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Ülke genelinde aylar süren gösterilerde 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Raporda, gösterilerde gözaltına alınanlardan en az 109'unun dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği kaydedilmişti.

Bugüne kadar haklarında idam kararı verilen 4 göstericinin cezası infaz edilmişti.

İran, ABD ve İsrail'i suçluyor
İran yönetimi protestoları "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD ve İsrail gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor.

ABD, Mahsa Emini gösterilerinde polisin eylemcilere yönelik müdahalesine ilişkin bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırım kararları almıştı.

İran da ABD'nin yaptırımlarına karşılık 1 Kasım'da "ülkedeki şiddeti kışkırtmak ve iç işlerine müdahale" gerekçesiyle üst düzey sivil ve askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu Amerikalı 10 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.

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